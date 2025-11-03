Die Landarztpraxis
Folge 49: Der Test
34 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Sarah kann den Kuss mit Fabian nur mit Mühe abbrechen, obwohl sie immer noch starke Gefühle für ihn hat. Dennoch hält sie weiterhin aus Vernunftsgründen daran fest, dass die beiden eine Auszeit brauchen. Fabian möchte Sarah allerdings nicht kampflos gehen lassen. Während Alexandra alles versucht, damit die beiden nicht wieder zusammenkommen, setzt Fabian alles auf eine Karte und bittet Sarah, ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln