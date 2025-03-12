Die Landarztpraxis
Folge 50: Wer einmal lügt, ...
35 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12
Schock für Sarah: Fabians Drogentest ist positiv zurückgekommen. Fabian beteuert seine Unschuld, doch Alexandra und Georg sind sich sicher, dass er wieder rückfällig geworden ist. Sarah weiß nicht mehr, was sie glauben kann. Scheitert ihre zweite Chance mit Fabian, bevor sie überhaupt beginnen konnte? Auch Chris hat das Gefühl, dass es bei dem Test nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Also macht er sich auf Spurensuche und hegt schon bald einen entsetzlichen Verdacht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln