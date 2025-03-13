Die Landarztpraxis
Folge 51: Endlich vereint?
34 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Sarah quält es, dass sie Fabian zwar glaubt, dass er nicht erneut zu Tabletten gegriffen hat, gleichzeitig aber Angst davor hat, falsch zu liegen. Annemarie rät ihrer unglücklichen Tochter, so bald wie möglich nach Mailand aufzubrechen, um Fabian und sich die Möglichkeit zu geben, wirklich zu heilen. Währenddessen versucht Chris fieberhaft, die Wahrheit hinter dem Urintest herauszufinden und macht eine schockierende Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln