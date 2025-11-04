Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 52vom 04.11.2025
Sarah und Fabian sind glücklich vereint, doch die nächste Hürde wartet schon: Sarah hat den Job in Mailand bereits angenommen und möchte dieser Zusage nachkommen. Wird die Beziehung zu Fabian ein Ende finden, bevor sie überhaupt wieder richtig beginnen konnte? Nachdem ihre Intrige aufgeflogen ist, hofft Alexandra, sich zu rehabilitieren, indem sie einen renommierten Neurochirurgen für Isas Operation auftreibt. Doch als sie mit ihm aneinandergerät, lehnt er ihre Bitte ab.

