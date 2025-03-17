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Die Landarztpraxis

Überredungskünste

SAT.1Staffel 3Folge 53vom 17.03.2025
Überredungskünste

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Die Landarztpraxis

Folge 53: Überredungskünste

34 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12

Leo ist überglücklich, als Sarah und Fabian verkünden, dass sie als Familie nach Mailand ziehen. Nur Annemarie macht sich Sorgen: Was, wenn Fabian doch wieder einen Fehler macht? Um seiner Familie sein zu zeigen, wie ernst es ihm ist, geht Fabian den nächsten Schritt. Dr. Weber taucht in Wiesenkirchen auf und entspricht unrasiert und in Radlerklamotten so gar nicht Alexandras Vorstellung. Um ihn von der OP an Isa zu überzeugen, muss Alexandra dennoch alle Register ziehen.

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