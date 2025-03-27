Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Der erste Tag

SAT.1Staffel 3Folge 61vom 27.03.2025
Der erste Tag

Der erste TagJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 61: Der erste Tag

35 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

Ellas erster Arbeitstag hat es gleich in sich: Zwar kann sie sich zunächst noch souverän vor Alexandra behaupten und mit ihrer Schlagfertigkeit auch Chris beeindrucken. Doch der Fall einer möglichen E.Coli-Bakterien-Verseuchung des Dorfbrunnes lässt sie mit Bürgermeister Georg aneinander geraten ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen