Die Landarztpraxis
Folge 62: Die Entschuldigung
34 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Ella ist erleichtert, als sich ihr Verdacht bestätigt, dass das Wasser des Dorfbrunnes tatsächlich verunreinigt ist. Obwohl sie recht hatte, verweigert Georg ihr die ausstehende Entschuldigung. Als Chris schließlich doch noch dafür sorgt, dass Georg sich mit ihr ausspricht, kommt es zu einem nahen Moment zwischen Chris und Ella. Als Matti hört, dass Bianca sich wieder auf Julian einlassen will, greift er zu einer folgenschweren Intrige, um die beiden auseinanderzubringen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
