Die Landarztpraxis
Folge 67: Bekenntnisse
34 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12
Obwohl Ella sich vornimmt, Abstand zu Chris zu halten, umarmt dieser sie aus Dankbarkeit, dass sie Klara nach Hause gebracht hat. Die herzliche Geste weckt Felis Eifersucht und als sie einen Hinweis darauf findet, dass Ella Interesse an Georg hat, streut sie das Gerücht, dass Ella es auf Georgs Vermögen abgesehen hat. Als Isa Ella deshalb zur Rede stellt, steht diese vor einer schweren Entscheidung: Lügt sie Isa weiterhin an oder lüftet sie endlich ihr großes Geheimnis?
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln