Die Landarztpraxis
Folge 70: Das Glück der anderen
35 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Ella ist fest entschlossen, Georg zu offenbaren, dass sie wahrscheinlich seine Tochter ist. Doch ausgerechnet heute jährt sich der Todestag von dessen Frau Elisabeth. Als Ella dann von Isa erfährt, wie glücklich diese über ihr gutes Verhältnis zu ihrem Vater ist, wird ihr bewusst, dass ihr Geheimnis die Beziehung von Isa zu ihrem Vater gefährden würde. Ist sie bereit, dass Glück ihrer Halbschwester aufs Spiel zu setzen, um endlich Klarheit zu bekommen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln