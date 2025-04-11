Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Zu schnell zu viel

SAT.1Staffel 3Folge 72vom 11.04.2025
Zu schnell zu viel

Die Landarztpraxis

Folge 72: Zu schnell zu viel

34 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12

Chris geht Ella in seiner Angst um Klara hart an. Obwohl diese wohlbehalten wieder auftaucht, herrscht zwischen Chris und Ella auch am nächsten Morgen noch Eiszeit. Doch als sie bei einem Notfall als Team zusammenarbeiten müssen, wird beiden klar, dass sie sich nach wie vor blind aufeinander verlassen können. Reicht diese Erkenntnis, damit Chris Ella ihren Vertrauensbruch verzeiht, oder bedeutet das das vorzeitige Ende für die junge Liebe?

SAT.1
