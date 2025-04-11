Die Landarztpraxis
Folge 72: Zu schnell zu viel
34 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12
Chris geht Ella in seiner Angst um Klara hart an. Obwohl diese wohlbehalten wieder auftaucht, herrscht zwischen Chris und Ella auch am nächsten Morgen noch Eiszeit. Doch als sie bei einem Notfall als Team zusammenarbeiten müssen, wird beiden klar, dass sie sich nach wie vor blind aufeinander verlassen können. Reicht diese Erkenntnis, damit Chris Ella ihren Vertrauensbruch verzeiht, oder bedeutet das das vorzeitige Ende für die junge Liebe?
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln