Die Landarztpraxis

Neue Freundschaften

SAT.1Staffel 3Folge 73vom 14.04.2025
Neue Freundschaften

Die Landarztpraxis

Folge 73: Neue Freundschaften

35 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12

Ella geht tapfer damit um, dass Chris ihre Beziehung erstmal rein beruflich angehen will. Um es ihnen beiden nicht unnötig schwer zu machen, übernimmt sie die Hausbesuche. Dabei lernt sie in der Bergwacht auch Max kennen, mit dem sie direkt auf einer Wellenlänge ist. Während Chris zu hinterfragen beginnt, ob sein Wunsch nach Abstand zu Ella richtig ist, bleibt diese nicht lange allein und verbringt den Abend mit ihrer neuen Bekanntschaft Max.

