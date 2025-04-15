Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Wolf im Schafspelz

SAT.1Staffel 3Folge 74vom 15.04.2025
Wolf im Schafspelz

Wolf im SchafspelzJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 74: Wolf im Schafspelz

35 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12

Obwohl Chris und Ella merken, dass sie viel füreinander empfinden, wollen sie sich lieber auf ihre rätselhafte Patientin Frau Klein konzentrieren. Die beiden kommen zu dem Schluss, dass diese an einer seltenen Knochenmarks-Erkrankung leiden muss. Als sich ihr Verdacht leider bestätigt, macht Ella sich Vorwürfe, dass sie das nicht früher erkannt hat. Chris fängt sie auf und beide kommen sich erneut sehr nahe - bis der Moment von Max unterbrochen wird.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen