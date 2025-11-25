Die Landarztpraxis
Folge 80: Warteschleife
35 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Nachdem Ella vor Georg mit der Wahrheit herausgeplatzt ist, befürchtet sie, ihren vermeintlichen Vater verschreckt zu haben. Doch Georg erklärt sich zu einem Vaterschaftstest bereit. Weil er allerdings fürchtet, dass diese Offenbarung sein Verhältnis zu Isa zerstören würde, bittet er Ella, sich bedeckt zu halten, bis sie ein Ergebnis haben. Ella stimmt zu, aber das wird schwerer als gedacht: Isa kehrt in die Praxis zurück und arbeitet fortan täglich Seite an Seite mit ihr.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln