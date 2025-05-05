Die Landarztpraxis
Folge 85: Die Suche hat ein Ende
33 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12
Es ist endlich so weit: Das Ergebnis des Vaterschaftstests ist da! Doch ausgerechnet Isa hat den Brief abgefangen und vermutet nun, dass Georg erneut krank geworden ist. Während Ella es schafft, Isa die Sorge zu nehmen, sitzt sie selbst wie auf heißen Kohlen, weil sie heute die Wahrheit erfahren wird. Doch nicht nur Ella ist nervös, auch Georg geht es nicht anders, als er den Brief öffnet: Ist Ella seine Tochter oder nicht?
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln