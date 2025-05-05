Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Die Suche hat ein Ende

SAT.1Staffel 3Folge 85vom 05.05.2025
Die Suche hat ein Ende

Die Suche hat ein EndeJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 85: Die Suche hat ein Ende

33 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12

Es ist endlich so weit: Das Ergebnis des Vaterschaftstests ist da! Doch ausgerechnet Isa hat den Brief abgefangen und vermutet nun, dass Georg erneut krank geworden ist. Während Ella es schafft, Isa die Sorge zu nehmen, sitzt sie selbst wie auf heißen Kohlen, weil sie heute die Wahrheit erfahren wird. Doch nicht nur Ella ist nervös, auch Georg geht es nicht anders, als er den Brief öffnet: Ist Ella seine Tochter oder nicht?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen