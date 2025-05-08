Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 88vom 08.05.2025
34 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Ella zeigt Verständnis für Chris, der sich die Schuld am Unfall seiner Tochter gibt, obwohl es wehtut, dass er deshalb bereut, sie fast geküsst zu haben. Zum Glück hat sie noch Isa. Doch als sich Isa bei Ella über eine Patientin beschwert, die ihre Familie belogen hat, befürchtet Ella, dass Isa sie ähnlich verurteilen wird, sobald sie erfährt, dass auch Ella sie belogen hat. Wird sie Isa entgegen ihrer Absprache mit Georg doch die Wahrheit sagen?

