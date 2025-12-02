Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 91 vom 02.12.2025
34 Min. Folge vom 02.12.2025 Ab 12

Ella ist erleichtert, dass Georg und sie sich angenähert haben. Gleichzeitig verzeiht Isa ihr aber nicht, dass Ella ihr vorenthalten hat, dass sie Geschwister sind. Doch bei ihrer Arbeit in der Praxis kommt Ella mit Chris' Hilfe auf andere Gedanken und die beiden harmonieren miteinander wie in alten Zeiten. Sie ahnen aber nicht, dass sie dabei von Chris' eifersüchtiger Ex-Frau Linda beobachtet werden, die einen Plan schmiedet, um Chris zurückzugewinnen.

