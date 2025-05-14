Die Landarztpraxis
Folge 92: Täuschung
35 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Ella ist überglücklich, weil Isa sie kennenlernen will, und auch Georg schöpft neue Hoffnung auf eine Versöhnung mit seiner Tochter. Doch ihm zeigt Isa weiterhin die kalte Schulter. Zwar mahnt Ella ihn, geduldig zu bleiben, doch das kann Georg nicht und greift zu einer verzweifelten Täuschung. Chris' selbstloses Angebot, dass Linda bei ihm unterkommen kann, sorgt für ungeahnte Schwierigkeiten, als es zwischen ihm und seiner Ex-Frau zu einem nahen Moment kommt.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln