SAT.1Staffel 4Folge 13vom 21.01.2026
Folge 13: Mut zum Verzeihen

35 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Vicki beschließt, sich auf ihr eigentliches Ziel zu konzentrieren: die Versöhnung mit ihrem Bruder. Doch jeder Annäherungsversuch wird von Max abgeblockt, der wegen des Zerwürfnisses mit Basti leidet. Als Vicki das mitbekommt, schafft sie es, einen Zugang zu Basti zu finden. Während sie ihm vor Augen führt, dass er vor seinem Schmerz nicht davonlaufen kann, spricht sie damit unwissentlich auch Simons Seelenleben an, der sich seinem größten Schmerz nicht stellen kann.

