Die Landarztpraxis

Wendepunkt

SAT.1Staffel 4Folge 39vom 26.02.2026
Folge 39: Wendepunkt

35 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Vicki ist verletzt, als Simon sich nach ihrem Liebesgeständnis ablehnend entzieht. Während Simon sein Gefühlschaos zusetzt, wird Vicki von Fabian aufgefangen. Als er sieht, wie ablehnend sich Simon Vicki gegenüber verhält, macht Fabian ihm selbstlos eine klare Ansage. So ist Vicki positiv überrascht, als Simon sie für ein Gespräch treffen will. Doch während sie zwischen Bangen und Hoffen auf Simon wartet, erhält der eine schockierende Nachricht.

