Die Landarztpraxis
Folge 39: Wendepunkt
35 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Vicki ist verletzt, als Simon sich nach ihrem Liebesgeständnis ablehnend entzieht. Während Simon sein Gefühlschaos zusetzt, wird Vicki von Fabian aufgefangen. Als er sieht, wie ablehnend sich Simon Vicki gegenüber verhält, macht Fabian ihm selbstlos eine klare Ansage. So ist Vicki positiv überrascht, als Simon sie für ein Gespräch treffen will. Doch während sie zwischen Bangen und Hoffen auf Simon wartet, erhält der eine schockierende Nachricht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln