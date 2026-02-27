Rückfall in alte ZeitenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 40: Rückfall in alte Zeiten
34 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Vicki kann Simon nicht verzeihen, dass er sie gestern ohne jede Erklärung versetzt hat. Obwohl sie auch die Freundschaft mit ihm aufkündigt, bringt Simon es nicht übers Herz, ihr zu erklären, was mit ihm los ist. Während Vicki erkennt, wie wichtig Fabian mittlerweile für sie geworden ist, gesteht der völlig fertige Simon seinem Kumpel Julian die Wahrheit: Er hat erfahren, dass der Mann, der Schuld am Tod seines Sohnes ist, frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird.
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln