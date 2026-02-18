Freundschaft trotz HerzJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 33: Freundschaft trotz Herz
34 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Vicki muss tapfer akzeptieren, dass Simon nur eine Freundschaft will. Als ausgerechnet der ihr aus einer Notlage hilft, glaubt Vicki erleichtert, tatsächlich wieder eine freundschaftliche Ebene finden zu können. Doch ein Blick in Simons Augen lässt Vickis Knie weich werden. Aufgewühlt sucht sie bei Fabian Rat, ob eine Freundschaft trotz Gefühlen möglich ist. Sie ahnt jedoch nicht, dass Fabian in einer ganz ähnlichen Situation ist, weil er Gefühle für Vicki entwickelt hat.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln