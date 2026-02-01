Die Landarztpraxis
Folge 36: Der schmale Grat
35 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12
Als Vicki und Simon zusammen die Wiesenkirchner Senioren fit machen wollen, kommen die beiden sich so nah, dass die Funken sprühen. Beim Versuch, sich der Situation zu entziehen, verknackst sich Vicki ihren Fuß. Während die Blessur halb so wild ist, kommt Vicki nicht umhin zu erkennen, dass der Schaden an ihrem Herzen viel größer ist. Ihr wird bewusst, dass eine Freundschaft mit Simon zum jetzigen Zeitpunkt zu schmerzlich ist, weshalb Vicki zunehmend auf Abstand geht.
