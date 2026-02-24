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Die Landarztpraxis

Die wirklich wahren Dinge ...

SAT.1Staffel 4Folge 37vom 24.02.2026
Die wirklich wahren Dinge ...

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Die Landarztpraxis

Folge 37: Die wirklich wahren Dinge ...

35 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12

Vicki will für Fabian und Isa da sein, die von der schlimmen Nachricht heimgesucht wurden, dass Georg an Alzheimer erkrankt ist. Während sie sich um die Praxis kümmert, damit die Geschwister Zeit mit ihrem Vater verbringen können, wird Vicki durch die Notlage und ihren Liebeskummer einmal mehr bewusst, wie wichtig Familie ist. Deshalb ist Vicki umso dankbarer, dass Max und Basti wieder Teil ihres Lebens sind.

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