Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Mit Sack und Pack

SAT.1Staffel 4Folge 15vom 23.01.2026
Mit Sack und Pack

Mit Sack und PackJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 15: Mit Sack und Pack

35 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Während Vicki guter Hoffnung ist, dass Basti und Max sich bei dem traditionellen Geburtstags-Camping-Ausflug wieder versöhnen werden, steigt die Zahl der Grippeinfizierten in Wiesenkirchen immer weiter an. Die alarmierten Ärzte versuchen, dem Ursprung auf den Grund zu kommen und tatsächlich haben sie einen ersten Verdacht: Das Q-Fieber. Während sich die Situation bei einem Patienten deutlich verschlechtert, ist Vicki mehr als beunruhigt: Denn Basti hatte dieselben Symptome ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen