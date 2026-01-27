Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 4Folge 17vom 27.01.2026
Folge 17: Geburtstagsüberraschung

35 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Während Basti sich im Krankenhaus gut erholt, ist Max Vicki für die Hilfe sehr dankbar - doch für eine Versöhnung ist er noch nicht bereit. Vicki, die zwar ernüchtert, aber verständnisvoll reagiert, hat dennoch ein Geburtstagsgeschenk für ihren Bruder. Tatsächlich weckt es bei Max eine längst vergessene Erinnerung, die ihm vor Augen führt, wie wichtig ihm seine Schwester ist. So kommt es endlich zur langersehnten Versöhnung zwischen Bruder und Schwester.

