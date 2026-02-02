Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Abschiedsfeuer

SAT.1Staffel 4Folge 21vom 02.02.2026
Abschiedsfeuer

AbschiedsfeuerJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 21: Abschiedsfeuer

35 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Vicki wird komplett davon überrumpelt, als Josie plötzlich ein Lebenszeichen ihres Vaters erreicht. Da es Hannes aber offensichtlich gut geht, kommt erneut echte Wut auf, dass er Vicki, und vor allem seine Tochter verlassen hat. Während die beiden Frauen bei einer Feuer-Zeremonie mit Hannes abschließen, holt Simon sein eigenes Trauma ein. Doch bevor er in seiner Trauer versinken kann, ist es ausgerechnet die ahnungslose Vicki, die ihn unbewusst aus seinem Loch herauszieht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen