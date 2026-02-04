Die Landarztpraxis
Folge 23: Goldrausch
35 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Vickis Gefühle erhalten einen Dämpfer, als Simons Laune sich drastisch verändert. Eine Nachricht von Christin Hilgers, die um ein Treffen bittet, führt nicht nur dazu, dass Simon sich mit kochendem Wasser verbrennt, sondern auch, dass er sich vor Vicki verschließt. Simon erkennt selbstkritisch, dass er Vicki mal wieder ungerecht behandelt hat. Als die beiden daraufhin zur Unbeschwertheit zurückfinden, gibt das Simon die Kraft, hoffnungsvoll in seine Zukunft zu sehen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln