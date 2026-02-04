Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 23vom 04.02.2026
Folge 23: Goldrausch

35 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Vickis Gefühle erhalten einen Dämpfer, als Simons Laune sich drastisch verändert. Eine Nachricht von Christin Hilgers, die um ein Treffen bittet, führt nicht nur dazu, dass Simon sich mit kochendem Wasser verbrennt, sondern auch, dass er sich vor Vicki verschließt. Simon erkennt selbstkritisch, dass er Vicki mal wieder ungerecht behandelt hat. Als die beiden daraufhin zur Unbeschwertheit zurückfinden, gibt das Simon die Kraft, hoffnungsvoll in seine Zukunft zu sehen.

