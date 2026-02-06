Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 25vom 06.02.2026
Folge 25: Besuch aus der Vergangenheit

35 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Vicki lässt Simons Ansprache an den Ziegenbauern keine Ruhe. So spricht sie ihn an, ob er in seiner Vergangenheit in einer ähnlichen Situation gesteckt hat. Obwohl Simon sich bedeckt hält, sieht Vicki es als positives Zeichen, dass er sich nicht wieder abschottet. Und auch Simon muss sich eingestehen, dass sowohl Wiesenkirchen, als auch Vicki ihm guttun. Doch als die beiden kurz davor stehen sich näherzukommen, taucht jemand in Wiesenkirchen auf, der Simons Wunde wieder aufreißt.

SAT.1
