Die Landarztpraxis
Folge 30: Freunde zum Verlieben
35 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Als Fabian auf die Ungewissheit bezüglich Georgs möglicher Demenz zurückgeworfen wird, fängt Vicki ihn tröstend auf und will nicht zulassen, dass er sich in seiner Sorge einsam zu Hause verkriecht. So sagt sie kurzerhand eine Verabredung mit Simon ab und ruft die Freunde zusammen. Fabian berührt nicht nur Vickis Einsatz für ihn, ihre warmherzige und unbeschwerte Art zieht ihn immer weiter in ihren Bann, was Vicki in ihrer freundschaftlichen Arglosigkeit entgeht.
Weitere Folgen in Staffel 4
