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Die Landarztpraxis

Eilantrag

SAT.1Staffel 4Folge 93vom 19.05.2026
Eilantrag

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Die Landarztpraxis

Folge 93: Eilantrag

34 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Vicki will Fabian beweisen, dass ihre Gefühle für ihn echt sind. Als sie Simon in der Praxis behandelt, schiebt sie jegliche Gefühle für ihn weg. Da er sich durch harte Arbeit auf dem Hof ablenken will, macht sich seine Polyneuropathie verstärkt bemerkbar. Vicki mahnt ihn lediglich, sich nicht zu übernehmen und verbringt nach einer süßen Überraschung einen romantischen Abend mit Fabian.

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