Die Landarztpraxis
Folge 93: Eilantrag
34 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
Vicki will Fabian beweisen, dass ihre Gefühle für ihn echt sind. Als sie Simon in der Praxis behandelt, schiebt sie jegliche Gefühle für ihn weg. Da er sich durch harte Arbeit auf dem Hof ablenken will, macht sich seine Polyneuropathie verstärkt bemerkbar. Vicki mahnt ihn lediglich, sich nicht zu übernehmen und verbringt nach einer süßen Überraschung einen romantischen Abend mit Fabian.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln