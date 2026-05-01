Die Landarztpraxis
Folge 83: Kein zweites Mal!
34 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Vicki hat sich mit Fabian die Nacht um die Ohren geschlagen, um nach der besten Lösung für Max' verletzte Schulter zu suchen. Nach wie vor sind Vicki, Fabian und Alexandra sich einig, dass sie Max nicht informieren werden, bis sie keine genaueren Untersuchungsergebnisse haben. Als Max doch davon erfährt, fühlt er sich an Vickis Verrat vor 15 Jahren erinnert und setzt sie kurzerhand vor die Tür. Emilio versucht derweil, Lukas von seiner Eignung als Chef zu überzeugen.
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln