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Die Landarztpraxis

Ein öffentliches Paar

SAT.1Staffel 4Folge 86vom 07.05.2026
Ein öffentliches Paar

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Die Landarztpraxis

Folge 86: Ein öffentliches Paar

35 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Vicki ist erleichtert, als Simon die Neuigkeiten von ihrer Beziehung mit Fabian verständnisvoll hinnimmt und sie nun offiziell als Paar auftreten können. Auch der Streit zwischen den Kroiß-Geschwistern und Bianca beginnt sich dank Vickis und Ellas Zureden zu legen. Derweil will Simon die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft mit Vicki nicht aufgeben.

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