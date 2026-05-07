Die Landarztpraxis
Folge 86: Ein öffentliches Paar
35 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Vicki ist erleichtert, als Simon die Neuigkeiten von ihrer Beziehung mit Fabian verständnisvoll hinnimmt und sie nun offiziell als Paar auftreten können. Auch der Streit zwischen den Kroiß-Geschwistern und Bianca beginnt sich dank Vickis und Ellas Zureden zu legen. Derweil will Simon die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft mit Vicki nicht aufgeben.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln