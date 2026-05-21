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Die Landarztpraxis

Schatten der Eifersucht

SAT.1Staffel 4Folge 95vom 21.05.2026
Schatten der Eifersucht

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Die Landarztpraxis

Folge 95: Schatten der Eifersucht

35 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Vicki freut sich auf einen Segeltörn mit Fabian und ihren beiden Töchtern. Doch dann muss sie Simon medizinisch versorgen und vergisst darüber die Verabredung. Als Fabian ihr eifersüchtig unterstellt, dass sie ihn nicht für jeden Patienten versetzt hätte, macht sie klar, dass es zwischen ihnen nur funktioniert, wenn er ihr vertraut.

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