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Die Landarztpraxis

Ein gutes Team!

SAT.1Staffel 4Folge 89vom 12.05.2026
Ein gutes Team!

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Die Landarztpraxis

Folge 89: Ein gutes Team!

34 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Während Vicki froh ist, freundschaftlich mit Simon umgehen zu können, leidet er darunter, sie immer noch zu lieben. Fabian schluckt seine Eifersucht herunter und sagt insgeheim widerwillig Vickis Idee für einen Spieleabend zu. Während die beiden den Spieleabend genießen, versucht Simon, Vicki endlich loszulassen.

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