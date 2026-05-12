Die Landarztpraxis
Folge 89: Ein gutes Team!
34 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Während Vicki froh ist, freundschaftlich mit Simon umgehen zu können, leidet er darunter, sie immer noch zu lieben. Fabian schluckt seine Eifersucht herunter und sagt insgeheim widerwillig Vickis Idee für einen Spieleabend zu. Während die beiden den Spieleabend genießen, versucht Simon, Vicki endlich loszulassen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln