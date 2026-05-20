Die Landarztpraxis
Folge 94: Der Überraschungsgast
35 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Als Vickis Ziehtochter Josie überraschend auftaucht, ist Fabian enttäuscht, dass diese offensichtlich nichts von seiner Beziehung zu ihrer Mutter weiß. Beim großen Familienessen beobachtet Josie, dass Vicki offensichtlich nicht so stark für Fabian empfindet wie für Simon. Doch Vicki hält eisern an ihrer Zuneigung zu Fabian fest. Basti und Leo haben sich spontan verlobt. Max' Reaktion fällt anders aus als erhofft. Deshalb schlägt Leo vor, erstmal heimlich zu heiraten.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln