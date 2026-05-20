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Die Landarztpraxis

Der Überraschungsgast

SAT.1Staffel 4Folge 94vom 20.05.2026
Der Überraschungsgast

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Die Landarztpraxis

Folge 94: Der Überraschungsgast

35 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

Als Vickis Ziehtochter Josie überraschend auftaucht, ist Fabian enttäuscht, dass diese offensichtlich nichts von seiner Beziehung zu ihrer Mutter weiß. Beim großen Familienessen beobachtet Josie, dass Vicki offensichtlich nicht so stark für Fabian empfindet wie für Simon. Doch Vicki hält eisern an ihrer Zuneigung zu Fabian fest. Basti und Leo haben sich spontan verlobt. Max' Reaktion fällt anders aus als erhofft. Deshalb schlägt Leo vor, erstmal heimlich zu heiraten.

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