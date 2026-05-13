Allgemeine VerunsicherungJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 90: Allgemeine Verunsicherung
34 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Vicki befeuert Fabians Unsicherheit, als sie nicht wieder bei ihm einziehen will. Als Fabian dann beobachtet, wie Vicki sich für Simon wegen seiner Therapie freut, kann er seine Eifersucht nicht unterdrücken. Während Vicki von Fabians verständnisvoller Art schwärmt, befürchtet dieser, sie an Simon zu verlieren. Unterdessen muss Max feststellen, dass er womöglich doch mehr als Freundschaft für Alexandra empfindet.
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln