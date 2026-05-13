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Die Landarztpraxis

Allgemeine Verunsicherung

SAT.1Staffel 4Folge 90vom 13.05.2026
Allgemeine Verunsicherung

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Die Landarztpraxis

Folge 90: Allgemeine Verunsicherung

34 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Vicki befeuert Fabians Unsicherheit, als sie nicht wieder bei ihm einziehen will. Als Fabian dann beobachtet, wie Vicki sich für Simon wegen seiner Therapie freut, kann er seine Eifersucht nicht unterdrücken. Während Vicki von Fabians verständnisvoller Art schwärmt, befürchtet dieser, sie an Simon zu verlieren. Unterdessen muss Max feststellen, dass er womöglich doch mehr als Freundschaft für Alexandra empfindet.

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