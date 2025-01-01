Staffel 1Folge 10
Die magischen Zahnfeen
Folge 10: Ein kleines Krokodil vom Nil - Wie es seine Eltern wiederfand
15 Min.Ab 6
Nahe den Pyramiden nicht weit entfernt vom Fluss Nil, lebt eine Familie mit drei KIndern. Die Kinder spielen manchmal am Fluss. Eines Tages bringen sie ein großes Ei mit nach Hause, dass sie im warem Sand am Nil gefunden haben. Der Vater erklärt ihnen, dass dies ein Krokodilei ist und sie es morgen schnell wieder zum Fluss zurückbringen müssen. Es gehört nicht in ein Zelt, sondern zu seinen Eltern, die irgendwo am Fluss leben müssen. McCavity hat gehört, dass es in Ägypten einige schöne MIlchähne einzusammeln gibt. Diesmal ist sein Plan sehr einfach: Dee Kay muss losgehen und die Zähne vor den Zahnfeen finden.
Die magischen Zahnfeen
Genre:Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment