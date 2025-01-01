Staffel 1Folge 8
Die magischen Zahnfeen
Folge 8: Piraten an Bord - Ein spannendes Ferienabenteuer
15 Min.Ab 6
Jans Vater ist Kapitän auf einem Container Schiff. In den Sommerferien darf er mit seinem Freund auf das Schiff seines Vaters kommen und dort die Ferien verbringen. Dies war ein großer Wunsch von Jan. Beide wollten die später auch zur See fahren. Abenteuer erleben und die ganze Welt sehen. Aber es kam alles ganz anders. Der schöne Urlaub wurde schon bald sehr gefährlich gestört. Piraten sind gefährliche Leute. Sie können schlimme Dinge tun...
Die magischen Zahnfeen
Genre:Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment