Staffel 1Folge 11
Der Schatz von OlympiaJetzt kostenlos streamen
Die magischen Zahnfeen
Folge 11: Der Schatz von Olympia
15 Min.Ab 6
Griechenland. Aus diesem Land kommt viel Kultur. Die Mathematik, die Philosophie, die Demokratie, gute Musik und noch besseres Essen. Oh, eine wichtige Sache haben wir vergessen - Olympia. Diese Sportveranstaltung gibt es heute immer noch. Zu Ehren der besten Sportler wurden Statuen aus Marmor geschlagen. Aus dieser Zeit gibt es viele Schätze, die aber früher versteckt, vergraben wurden. Man nennt sie auch die Schätze von Olympia. So einen Schatz möchten unsere griechischen Kinder gerne finden. Ihr Vater hat eine alte Schatzkarte. Was glaubt ihr, werden sie Erfolg haben?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die magischen Zahnfeen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment