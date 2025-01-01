Staffel 1Folge 4
Eine lustige Feier im ZooJetzt kostenlos streamen
Die magischen Zahnfeen
Folge 4: Eine lustige Feier im Zoo
15 Min.Ab 6
Zoos gibt es fast in jedem Land auf dieser Welt. Im Zoo von Budapest/Ungarn lebt Amy. Amy ist die Tochter des Zoodirektors. Sie geht jeden Tag nach den Schularbeiten durch den Zoo und besucht die Tiere dort. Alle Tiere kennen sie und mögen Amy weil sie ihnen immer etwas mitbringt. Nun hat sie durch einen ungeschickten Schlag von Racker, ihrem besten Affenfreund, einen ohnehin schon losen Zahn verloren. Das ruft natürlich die Zahnfeen auf den Plan, denn sie müssen den Zahn einsammeln. Nun haben wir hier eine ganz besondere Situation. Es ist die Nacht von Sonntag auf Montag, aber eine ganz besondere Nacht - es ist Vollmond.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die magischen Zahnfeen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment