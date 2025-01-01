Staffel 1Folge 7
Folge 7: Auf dem Bauernhof - Eine wilde Fuchsjagd
15 Min.Ab 6
Die Zwillinge Stephan und Andreas streiten sich ständig darum, wer nun der Ältere ist. Doch nun verliert Andreas als Erster einen Milchzahn und die Zahnfeen werden zuerst zu ihm kommen, um ihm einen Wunsch zu erfüllen.
Genre:Fantasie
6
Copyrights:© Your Family Entertainment