Staffel 1Folge 3
Die magischen Zahnfeen
Folge 3: Michael, ein Junge der nicht zur Schule gehen möchte ...
16 Min.Ab 6
Wie können die Zahnfeen Michael überzeugen, dass er in die Schule gehen soll? Da müssen unsere vier Freunde ihre ganze Überzeugungskunst einsetzen!
Genre:Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment