Staffel 1Folge 9
Die magischen Zahnfeen
Folge 9: Ein Sommerfest in Toothfairy Town
15 Min.Ab 6
Der Sommer ist die Zeit für Party`s und Unterhaltung. Unsere vier Freunde machen Musik mit ihrer berühmten Toothfairy Band. Für ihr tolles Sommerfest haben sie einen berühmten Gaststar eingeladen, um mit ihnen zusammen Musik zu machen. Was für eine super Show! Natürlich können McCavity und Dee Kay mal wieder keine Ruhe geben. Sie wollen das schöne Fest mit ein paar hinterhältigen Tricks stören. Aber wird das wirklich funktionieren? Clowns, Musik und ein spannendes Toky Rennen sorgen für eine gelungene Feier.
Genre:Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment