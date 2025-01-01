Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die magischen Zahnfeen

RiCStaffel 1Folge 9
Ein Sommerfest in Toothfairy Town

Ein Sommerfest in Toothfairy TownJetzt kostenlos streamen

Die magischen Zahnfeen

Folge 9: Ein Sommerfest in Toothfairy Town

15 Min.Ab 6

Der Sommer ist die Zeit für Party`s und Unterhaltung. Unsere vier Freunde machen Musik mit ihrer berühmten Toothfairy Band. Für ihr tolles Sommerfest haben sie einen berühmten Gaststar eingeladen, um mit ihnen zusammen Musik zu machen. Was für eine super Show! Natürlich können McCavity und Dee Kay mal wieder keine Ruhe geben. Sie wollen das schöne Fest mit ein paar hinterhältigen Tricks stören. Aber wird das wirklich funktionieren? Clowns, Musik und ein spannendes Toky Rennen sorgen für eine gelungene Feier.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die magischen Zahnfeen
RiC

Die magischen Zahnfeen

Alle 1 Staffeln und Folgen