Folge vom 06.08.2022
Ein preiswerter FamilienvanJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 06.08.2022: Ein preiswerter Familienvan
58 Min.Folge vom 06.08.2022Ab 12
Ein junger Vater sucht einen passenden Familienvan für seine vierköpfige Familie. Dafür kann er nicht mehr als 10.000 Euro ausgeben. Jean Pierre und Sidney entscheiden zwischen einem VW Touran, einem Dodge Ram und einem Ford C-Max.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1