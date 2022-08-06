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Ein preiswerter Familienvan

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 06.08.2022: Ein preiswerter Familienvan

58 Min.Folge vom 06.08.2022Ab 12

Ein junger Vater sucht einen passenden Familienvan für seine vierköpfige Familie. Dafür kann er nicht mehr als 10.000 Euro ausgeben. Jean Pierre und Sidney entscheiden zwischen einem VW Touran, einem Dodge Ram und einem Ford C-Max.

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