Folge vom 31.07.2022
Ein Familien-Kombi für DeanJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 31.07.2022: Ein Familien-Kombi für Dean
46 Min.Folge vom 31.07.2022Ab 12
Zuschauer Dean sucht ein Auto für seine zukünftige Familie. Der Wagen soll viel Platz bieten und darf maximal 15.000 Euro kosten. Die PS Profis suchen einen Familien-Kombi und wählen zwischen einem Skoda Oktavia RS und einem Alfa Romeo 159.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1