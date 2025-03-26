Folge vom 26.03.2025
Eine Karre für T-ZON (Kurzversion)Jetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 26.03.2025: Eine Karre für T-ZON (Kurzversion)
80 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12
Der Rapper Christoph Thesen, auch bekannt als T-Zon, möchte sein erstes Auto kaufen: einen sportlichen, jungen Wagen in weiß oder schwarz für maximal 12.500 Euro. Die PS Profis machen sich auf die Suche für den jungen Musiker.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1