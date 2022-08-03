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Eine Karre für T-ZON

Eine Karre für T-ZONJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 03.08.2022: Eine Karre für T-ZON

24 Min.Folge vom 03.08.2022Ab 12

Der Rapper Christoph Thesen, auch bekannt als T-Zon, möchte sein erstes Auto kaufen: einen sportlichen, jungen Wagen in weiß oder schwarz für maximal 12.500 Euro. Die PS Profis machen sich auf die Suche für den jungen Musiker.

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