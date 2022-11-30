Folge vom 30.11.2022
Ein Promo-Auto für den Berliner RadiosenderJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 30.11.2022: Ein Promo-Auto für den Berliner Radiosender
33 Min.Folge vom 30.11.2022Ab 12
Der bekannte Berliner Radiosender "98.8 Kiss FM" benötigt ein Auto für Promo-Events. Sid und Jean Pierre machen sich sofort auf die Suche, denn der Wagen soll auch noch getunt werden und das Logo des Radiosenders erhalten.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1