Folge vom 26.03.2025
Oldies - Deutsch und billig (Kurzversion)Jetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 26.03.2025: Oldies - Deutsch und billig (Kurzversion)
60 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12
Die PS Profi-Zuschauerin Carolin möchte schon lange einen deutschen Oldtimer besitzen. Dafür kann sie maximal einen Betrag von 12.000 Euro investieren. Jean Pierre und Sid testen für sie einen BMW 628 CSI und einen Mercedes 500 SEC.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-7: Sport1