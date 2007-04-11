Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rettungsflieger

Ein großer Tag

KultKrimiStaffel 11Folge 1vom 11.04.2007
Ein großer Tag

Folge 1: Ein großer Tag

44 Min.Folge vom 11.04.2007Ab 12

Der Flieger-Oberstleutnant a.D. Karl Rottenburg erleidet auf dem Tennisplatz einen Herzinfarkt, und gegen seinen Willen ruft Sohn Markus die Rettungsflieger. Doch Rottenburg bleibt stur: Er will sich weder untersuchen noch behandeln lassen. Erst Pilot Blank kann ihn in einem Gespräch von Flieger zu Flieger umstimmen. Gerade noch rechtzeitig, denn da passiert es: Herzstillstand. Nun ist Karl froh, dass Markus die Rettungsflieger gerufen hat. Beim nächsten Einsatz behandeln die Rettungsflieger nicht nur ein verunglücktes Kind, das vor ein Auto gelaufen ist, sondern retten auch einem Mann das Leben, der ein Opfer von Selbstjustiz geworden ist.

KultKrimi
