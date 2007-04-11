Die Rettungsflieger
Folge 1: Ein großer Tag
44 Min.Folge vom 11.04.2007Ab 12
Der Flieger-Oberstleutnant a.D. Karl Rottenburg erleidet auf dem Tennisplatz einen Herzinfarkt, und gegen seinen Willen ruft Sohn Markus die Rettungsflieger. Doch Rottenburg bleibt stur: Er will sich weder untersuchen noch behandeln lassen. Erst Pilot Blank kann ihn in einem Gespräch von Flieger zu Flieger umstimmen. Gerade noch rechtzeitig, denn da passiert es: Herzstillstand. Nun ist Karl froh, dass Markus die Rettungsflieger gerufen hat. Beim nächsten Einsatz behandeln die Rettungsflieger nicht nur ein verunglücktes Kind, das vor ein Auto gelaufen ist, sondern retten auch einem Mann das Leben, der ein Opfer von Selbstjustiz geworden ist.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rettungsflieger
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH